Lotte und ihr perfektes Tour-Album

Am Donnerstag (06.02.) startet Lotte ihre Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Und warum sich ihr aktuelles Album „Glück“ besonders gut dafür eignet, darüber sprach die Sängerin im exklusiven FirstNews-Interview.

Sie sagte: „Ich habe dieses Album ‚Glück‘ einfach nur fürs live spielen quasi geschrieben. Ich liebe es, auf Konzerte zu gehen und ich liebe es auch, selber Konzerte zu geben, deswegen wollte ich ein Album, was genau dafür perfekt ist. ‚Glück‘ ist tanzbar, es ist alles ein bisschen sphärisch, alles fliegt so vor sich hin und deshalb freue ich mich mega drauf, dass auf Konzerten zu spielen. Also, wenn ihr Bock habt, so ein bisschen zu tanzen und abzugehen, aber auch so ein bisschen Lust auf so ein paar melancholische, träumerische Moment habt, dann seid ihr genau richtig bei mir.“

Und hier alle Termine von Lotte:

06.02.2020 Erlangen – E-Werk

07.02.2020 München – Ampere

08.02.2020 AT-Wien – WUK

10.02.2020 Stuttgart – Im Wizemann

11.02.2020 CH-Zürich – Exil

13.02.2020 Freiburg – Jazzhaus

14.02.2020 Frankfurt – Batschkapp

15.02.2020 Karlsruhe – Tollhaus

17.02.2020 Köln – Luxor

18.02.2020 Essen – Weststadthalle

20.02.2020 Dresden – Tante Ju

21.02.2020 Leipzig – Täubchenthal

22.02.2020 Erfurt – Halle 6

23.02.2020 Hannover – Musikzentrum

25.02.2020 Osnabrück – Rosenhof

26.02.2020 Oldenburg – Kulturetage

27.02.2020 Hamburg – Mojo

28.02.2020 Berlin – Huxleys

Foto: (c) Sony Music / Kai Marks