Lotte will mehr davon

Die Fans können einfach nicht genug von Lotte bekommen und Lotte auch nicht von ihren Fans. Deswegen geht die Sänger mit ihrer „Glück“-Tour in die Verlängerung. Auf „Instagram“ kündigte sie an: „Hey Leute! Wir sind grad noch auf Tour und können jetzt schon nicht genug davon kriegen! Ich will mehr davon!! Deshalb gehen wir im November auf die ‚Mehr davon‘-Tour 2020! Kommt ihr?“ Der exklusive Kartenvorverkauf geht gestern (19.02.) um 11 Uhr bei „Eventim“ los, der allgemeine Vorverkauf startet dann nächste Woche (26.02.).

Und hier die Termine:

01.11.2020, Bremen – Modernes

02.11.2020, Kiel – Pumpe

03.11.2020, Rostock – Mau Club

05.11.2020, Magdeburg – Altes Theater

06.11.2020, Münster – Jovel

07.11.2020, Düsseldorf – Zakk

09.11.2020, Heidelberg – Halle02

10.11.2020, Aschaffenburg – Colos Saal

12.11.2020, Ulm – Roxy

13.11.2020, Mainz – KUZ

16.11.2020, Nürnberg – Hirsch

17.11.2020, Augsburg – Kantine

15.12.2020, Hamburg – Docks

16.12.2020, Berlin – Huxleys

19.12.2020, Ravensburg – Konzerthaus

Foto: (c) Christoph Köstlin