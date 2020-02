Louis Tomlinson: „Musste sehr schnell erwachsen werden“

Louis Tomlinson hat ziemlich schnell erwachsen werden müssen, als seine Ex-Freundin Briana Jungwirth unerwartet mit seinem Sohn Freddie schwanger wurde.

Dem „Fabulous Magazine“ erzählte der Sänger: „Ja, das war unerwartet und ich musste sehr schnell erwachsen werden. Es war einer dieser Momente, in der einem die Realität so richtig ins Gesicht springt und man vortreten muss. Es war eine sehr reifende Zeit in meinem Leben.“ Allerdings fügte Tomlinson hinzu: „Ich bin an manchen Tagen der verantwortungsvolle Vater und Bruder und an anderen Tagen bin ich immer noch der leichtsinnige Idiot, der ich schon immer war. Ich versuche immer noch eine glückliche Mitte zu finden.“

Mittlerweile ist Louis Tomlinson wieder mit seiner Jugendliebe Eleanor Calder zusammen.

Foto: (c) Sony Music