Lxandra lässt den Dingen ihren Lauf

Lxandra hat neue Musik am Start: Gestern (28.02.) veröffentlicht die Finnin ihre neue Single mit dem Titel „Glide“, berichtet „Universal Music“. Damit vermittelt sie ihren Zuhörern das Gefühl, dass es völlig in Ordnung ist, den Dingen einfach mal ihren Lauf zu lassen.

Die Sängerin selbst sagte dazu: „‘Glide‘ ist die Art von Song, die sehr schnell und einfach entsteht. Ich habe ihn vor etwa zwei Jahren in LA geschrieben. Es geht um das Gefühl, nicht zu wissen, wohin das Leben einen führt. Vielleicht entwickelt es sich nicht so wie man es sich vorstellt, aber in diesem Moment lässt man es einfach auf sich zukommen. Just glide!“

Zuvor hatte die finnische Newcomerin übrigens mit ihrer EP „Another Lesson Learned“ geglänzt.

Foto: (c) Iiris Hekka / Universal Music