Madonna will New Yorker Appartement an Prinz Harry vermieten

Madonna bittet Prinz Harry und Meghan darum, nicht nach Kanada abzuhauen. Doch das hat nichts mit deren geplanten Rückzug aus der Königsfamilie zu tun.

Stattdessen sagte die „Queen of Pop“ in einem „Instagram Video“: „Flieht nicht nach Kanada, dort ist es so langweilig. Ich vermiete euch mein Appartement bei Central Park West unter. Es ist eine 2-Zimmer-Wohnung. Es hat die beste Aussicht auf Manhattan, unglaublicher Balkon. (…) Kein Buckingham Palace kann Central Park West etwas entgegensetzen.“

Was Madonna dabei vergisst: Prinz Harry und Meghan sehnen sich ja gerade nach der Ruhe und Abgeschiedenheit, die Kanada ihnen bieten kann.

Foto: (c) Michael Sherer / PR Photos