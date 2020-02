Margot Robbie: „Es gibt keine Frau, die noch nie belästigt wurde“

Margot Robbie ist aktuell im Blockbuster „Bombshell“ zu sehen. Darin geht es um den Skandal des „Fox News“-Sender-Chefs Robert Ailes, der vor einigen Jahren seine Nachrichtenmoderatorinnen sexuell belästigt und missbraucht hat. Ailes ist kurz nach Bekanntwerden des Skandals gefeuert worden und wenige Monate später gestorben, das Thema ist aber natürlich trotzdem ein hochaktuelles.

Dem „Berliner Kurier“ sagte Robbie: „Durch diesen Film habe ich erstmals wirklich kapiert, was sexuelle Belästigungen sind: unerwünschte sexuelle Avancen. Ich hatte vorher geglaubt, dass körperlicher Kontakt dazugehören muss, um daraus ein Vergehen zu machen.“ Weit gefehlt. Schon mit einfachen Sätzen kann es zu heftigem Missbrauch kommen, deswegen ergänzte die Schauspielerin: „Ich glaube, es gibt keine Frau, die noch nie verbal von einem Mann belästigt wurde. Umso wichtiger ist es, dass Frauen sich dagegen wehren können – ohne Angst vor Repressalien haben zu müssen.“

So wie es die Nachrichtensprecherinnen von „Fox News“, Gretchen Carlson und Megyn Kelly 2016 gemacht haben. Gespielt werden sie in „Bombshell“ übrigens von Nicole Kidman und Charlize Theron. Robbie spielt die junge Nachwuchsmoderatorin Kayla Pospisil, eine fiktive Figur. Der Film läuft in Deutschland seit Donnerstag (13.02.).

