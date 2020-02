Marie Chain: Ode zum Valentinstag

Der Valentinstag (14.02.) steht bald an und für die passende Musik sorgt Marie Chain.

Die Sängerin und Pianistin veröffentlicht am 14. Februar ihre gefühlvolle Single „I Wann Fall In Love“, berichtet „Ideedeluxe“. Demnach erzählt der Song von der Suche nach dem Seelenfrieden, sich selbst anzunehmen und so lieben zu können, wie man ist. Chain hat dafür Elemente aus Gospel, Pop und Folk mit melodiösem Klavier verbunden und so ein romantisches Liebeslied erschaffen. Und als Bonus veröffentlicht sie mit dieser Single auch noch eine akustische Version live aus dem Studio.

Im Herbst 2020 soll übrigens ein neues Album von Marie Chain kommen.

Foto: (c) PR / Macheete