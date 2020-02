Mark Forster: „Die Situation ist bei mir folgendermaßen“

Mark Forster hat scheinbar verstanden, dass seine Fans regelmäßig ein Update von ihm wollen. Denn in seiner „Instagram Story“ hält der Sänger seine Fans nun wieder auf dem Laufenden, was er aktuell so treibt. Und das ist offenbar nicht so viel.

In einem kurzen Video sagte der 37-Jährige nämlich: „Die Situation ist bei mir folgendermaßen: Es geht mir sehr, sehr gut. Ich mache ein bisschen Musik gerade. Mal gucken!“

Im Mai geht Mark Forster übrigens auch eine kleine Clubtour.

Foto: (c) MG RTL D / Robert Grischek