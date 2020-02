Mark Forster gibt ein kurzes Update

Was treibt Mark Forster aktuell eigentlich so? Um den Pfälzer ist es auffällig ruhig geworden – bis jetzt!

Via „Instagram“-Story verriet er, was momentan bei ihm los ist. Er sagte: „Hallo Leute, ich bin’s, Mark Forster! Ja, es ist ein bisschen ruhig hier geworden. Ich entspann gerade, mir geht es sehr, sehr gut, ich hoffe euch auch. Ich habe ein schlechtes Gewissen, da ich mich jetzt länger nicht mehr gemeldet habe. (…) Es steht jede Menge an: Wir spielen wahnsinnig viele Konzerte im Sommer, wir spielen das Konzert meines Lebens auf dem Betzenberg im Stadion des 1. FC Kaiserslautern und natürlich bin ich auch im Studio und beschäftige mich mit neuer Musik.“ Moment mal: Hat Forster hier ganz beiläufig ein nahendes neues Album verkündet? Es sieht ganz danach aus.

Im selben Video überraschte der Sänger übrigens mit der Ankündigung einer kleinen Clubtour, die im Mai stattfinden wird.

Foto: (c) Robert Winter / Sony Music