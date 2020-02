Marteria kündigt faire Fashion-Kollektion an

Marteria hat mit seiner „Green Berlin“-Crew eine faire Fashion-Kollektion angekündigt. Der Name: “Back2Green”.

Auf „Instagram“ schrieb der Rapper dazu: „Keiner von uns ist perfekt. Hier geht es um einen ersten Schritt. Wir veröffentlichen am 21.02. unsere erste nachhaltige Fair-Fashion-Kollektion aus Recycling-Polyester und Bio Baumwolle: Back2Green.“ In einem kleinen Clip dazu verrät Marteria, dass die Kollektion am 21. Februar um genau 23:59 Uhr erscheint.

Foto: (c) Paul Rippke / Sony Music