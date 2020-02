Martin Garrix und Zedd: Gemeinsamer Song?

Etwas Großes scheint in der Mache zu sein: Martin Garrix und Zedd alleine gelten schon als Hitgaranten, doch jetzt haben sich die beiden DJs sogar zusammengetan.

Zumindest verriet Garris bei „Revolution 93.5“: „Wir schicken all diese Ideen hin und her, aber wenn wir dann zusammenkommen, dann feiern wir am Ende immer nur oder chillen oder erkunden die Stadt, in der wir uns gerade befinden. Ich habe ihm vor rund vier Wochen eine Idee geschickt. Es ist eine verrückte, sehr seltsame Akkordfolge. Und da sie so komisch und anders ist, meinte er: ‚Ich liebe das, schick es mir.‘ Es wird es ein Ping-Pong von Ideen sein, bis wir eine Version haben, von der wir denken: ‚Ok, lass sie uns beim Tomorrowland oder Ultra [Festival] spielen.“

Bis dahin müssen sich die Fans also noch etwas gedulden: Das Ultra Music Festival findet dieses Jahr vom 20. bis 22. März statt, Tomorrowland sogar noch später vom 17. bis zum 26. Juli.

