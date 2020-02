Max Giesinger geht vor einem Konzert „immer nochmal pinkeln“

Max Giesinger hat die Tour zu seinem aktuellen Album „Die Reise“ verlängert, auch im Mai, Juni und Juli wird der Sänger in Deutschland Konzerte geben. Und was macht Giesinger kurz vor seinen Shows? Dazu sagte er gegenüber „MTV“: „Nochmal pinkeln. Es ist unangenehm, wenn man in der Mitte des Konzertes merkt, dass man ordentlich pullern muss und erst in einer Stunde dazu kommt. Wir haben aber auch noch ein kleines Ritual mit der Band. Wir stehen dazu in einem Kreis und singen ‚Lean on me‘ von Bill Withers.“

Außerdem verriet der Sänger, wo er am liebsten auftritt: „Tatsächlich mag ich die großen Konzerte genau so gern wie die kleinen. Hängt eigentlich immer von meiner Tagesform ab. Manchmal kann mich aber ein Clubkonzert mit 600 Leutenkrasser berühren als ein riesiges Festival, bei dem 10.000 Leute vor der Bühne stehen, sich aber alles in der Ferne und Unpersönlichkeit verläuft.“

Seine Fans hat Giesinger übrigens vor kurzem um MIthilfe bei der Setlist gebeten.

Foto: (c) Christoph Köstlin