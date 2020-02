Max Giesinger: Neue Musik am Freitag?

Den kommenden Freitag (28.02.) sollten sich alle Fans von Max Giesinger rot im Kalender anstreichen. Denn an diesem Tag gibt es scheinbar neue Musik vom Sänger.

Jedenfalls lässt sich sein aktueller „Instagram“-Eintrag so interpretieren. Dort postete Giesinger nämlich ein Foto von sich, auf dem er vor einem Auto sitzt mit MoTrip an seiner Seite. Als Erklärung hat der 31-Jährige lediglich das Datum 28.02.2020 gegeben. Man darf also gespannt sein!

Max Giesinger hatte zuletzt übrigens im November 2018 sein Album „Die Reise“ veröffentlicht.

Foto: (c) Christoph Köstlin