Max Giesinger: Welche Songs kommen mit auf Tour?

Was tut man als Musiker, wenn in weniger als einem Monat die Tour startet? Richtig, man bastelt an seiner Setlist. Max Giesinger überlegt aktuell, welche Titel er ab dem 11. März live zum Besten geben soll. Und scheinbar möchte er seinen 320.000 „Instagram“-Fans Mitspracherecht gewähren.

Der Badener postete einen Tour-Trailer mit der Aufforderung, Songwünsche zu nennen. Er schrieb: „Seid ihr bereit? (…) Welcher Song sollte eurer Meinung nach nicht im Set fehlen?“ Klar, dass sich die Anhänger da nicht zweimal bitten lassen. Sie reichen reihenweise Anregungen ein. Von „Für Immer“ bis „Irgendwas mit L“ ist alles dabei und so wird Giesinger wohl seine ganze Diskografie spielen müssen.

Er schrieb ergänzend dazu übrigens noch: „Ich freue mich heftig drauf.“ Bald geht die Reise los. Am 11. März startet Giesinger seine Tour mit einem Auftritt in Salzburg.

Foto: (c) Christoph Köstlin