Max Herre und die innere Reise an Orte seiner Vergangenheit

Ab März geht Max Herre mit seinem Album „Athen“ auf Tour. Inwiefern das Album für ihn eine Art Selbsterfahrungstrip war, das verriet der 46-Jährige im Interview mit „Neuen Presse“.

Er sagte: „Das ist eine Platte immer, diese vielleicht mehr als andere davor. Ich habe herausgefunden, dass man vor sich und seiner Geschichte nicht weglaufen kann. Auch wenn man das manchmal will. Eine weitere Erkenntnis ist, dass es darum geht, in der eigenen Biografie das Universelle zu finden.“ Außerdem verriet der Sänger noch, ob der im Album besungene Roadtrip nach Athen wirklich stattgefunden hat. Dazu sagte er: „Es gab ihn partiell. Dabei habe ich einen Kurzfilm gedreht. Aber es war eher eine innere Reise an Orte meiner Vergangenheit.“

Und hier die Live-Termine:

02.03.2020 Fürth (DE) Stadthalle

03.03.2020 Mannheim (DE) Capitol

04.03.2020 Stuttgart (DE) Beethovensaal

06.03.2020 Hamburg (DE) Laeiszhalle

07.03.2020 Bremen (DE) Metropol Theater

09.03.2020 Kiel (DE) Kieler Schloss

10.03.2020 Berlin (DE) Admiralspalast

12.03.2020 Bad Kissingen (DE) Max Littmann Saal

14.03.2020 Leipzig (DE) Haus Auensee

15.03.2020 Essen (DE) Collosseum Theater

16.03.2020 Köln (DE) E-Werk

19.03.2020 Erfurt (DE) Alte Oper

23.03.2020 München (DE) Alte Kongresshalle

25.03.2020 Chemnitz (DE) Stadthalle

Foto: (c) Robbie Lawrence / Universal Music