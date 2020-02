„Mazzy Star“: David Roback ist tot

David Roback, der Teil des US-Duos „Mazzy Star“ war, ist gestern (25.02.) völlig überraschend im Alter von 61 Jahren gestorben. Das berichtet der „Daily Star“.

Die Todesursache ist aktuell noch nicht bekannt.

1989 gründete Roback gemeinsam mit Hope Sandoval das Duo „Mazzy Star“. Er fungierte dort zunächst als Gitarrist, Keyboarder und Songschreiber. Später übernahm er auch die Produktion. 1994 gelang der Band der Durchbruch mit „Fade Into You“. 2013 gelang „Mazzy Star“ dann das Comeback mit „Seasons Of Your Day“.