„Megadeth“: Dave Mustaine ist krebsfrei

Große Freude bei Dave Mustaine: Der „Megadeth“-Frontmann hat den Krebs besiegt.

Im Mai 2019 gab der Musiker bekannt, dass er an der tückischen Krankheit leidet und schon jetzt sagte er laut „contactmusic.com“ bei seinem ersten Konzert nach der Diagnose in London dem Publikum: „Am 16. Oktober war ich beim Arzt und er sagte: ‚Sie sind zu 100 Prozent krebsfrei.‘ Ich fühle mich wirklich sehr gut, hierher zu kommen und vor so vielen meiner alten Freunde in London auf dieser Bühne stehen.“

Dave Mustaine ist mit seiner Band „Megadeth“ mittlerweile in den deutschsprachigen Raum weitergezogen und dort noch bis Mitte Februar zu Gast.

