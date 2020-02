Meghan Trainor beendet „verrückt langes Kapitel“ ihres Lebens

Meghan Trainor könnte nicht glücklicher sein. Letzte Woche (31.01.) hat die Sängerin ihr langerwartetes Album „Treat Myself“ veröffentlicht.

Auf „Instagram“ schrieb sie in einem langen Beitrag dazu: „‘Treat Myself‘ war so ein verrückt langes Kapitel in meinem Leben. (…) Ich habe an diesen Songs drei Jahre geschrieben und mich verändert und bin so sehr als Songschreiberin und Person gewachsen. Als ich dieses Album anfing, war ich an einem dunklen Ort voller Panik, Angst und Selbstzweifel. Ich habe mich mit diesen Songs so sehr entwickelt. Ich habe gelernt, netter zu mir selbst zu sein und mich selbst mehr zu lieben. Und ich habe auch die Liebe meines Lebens, Daryl Sabara, geheiratet. Meine Familie hat viele dieser Songs mit mir geschrieben und singen auch auf fast jedem Lied im Hintergrund mit. Vielen Dank dafür, dass ihr euch die Zeit nehmt, sie euch anzuhören. Das bedeutet mir die Welt.“

Den Titel „Treat Myself" hat Meghan Trainor nämlich aus einem ganz bestimmten Grund gewählt.

