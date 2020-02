Meghan Trainor: „Ich hatte große Angst“

Nach ihrer Stimmbandoperation ist es Meghan Trainor psychisch so schlecht ergangen, dass sie sogar fürchtete, sie würde in ein Irrenhaus gesperrt werden.

Der „Sun“ erzählte die Sängerin dazu: „Ich wusste nicht, was da vor sich ging, deswegen dachte ich, ich würde meinen Verstand verlieren. Ich dachte mir: ‚Ok, das ist es jetzt. Das ist mein mentaler Zusammenbruch. Ich werde für immer in ein Irrenhaus gesperrt werden.‘ Ich hatte große Angst. Aber, was mir da durchgeholfen hat, war, dass ich um Hilfe bat. Ich war ehrlich und habe allen gesagt, wie ich mich fühlte. Ich habe viele Ärzte besucht und mich da rausgekämpft. Ich habe wieder mit dem Schreiben angefangen, mich verliebt. Ich bin immer noch total verliebt, verlobte mich und heiratete. (…) Es gab einige Tiefpunkte, aber die Höhepunkte waren die Besten.“

Kein Wunder also, dass mit der Veröffentlichung ihres aktuellen Albums „Treat Myself“ ein „verrückt langes Kapitel“ von Trainors Leben zu Ende ging.

