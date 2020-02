Meghan Trainor: So kam es zum Albumtitel „Treat Myself“

Meghan Trainor hat seit gestern (31.01.) ihr neues Album „Treat Myself” draußen, was auf Deutsch „Belohne dich selbst“ bedeutet. Und was hat es mit dem Titel auf sich? Der „New York Post“ erklärte sie dazu:

„Ich habe eine harte Phase von Panikattacken durchgemacht und als ich mich davon befreite, meinte mein Therapeut: ‚Du solltest dich selbst belohnen, denn was du erreicht und durchgemacht hast, war hart. Und du solltest dich daran erinnern, wie knallhart du bist.‘ Ich habe mir also ein Auto gekauft. Und dann habe ich anfangen, mir mehr Zeit für mich selbst zu nehmen. Ich habe mehr trainiert und gesünder gegessen. Das war eine sehr wichtige Lektion, die ich lernen musste, für mich selbst einzustehen und zu sagen: ‚Ich brauche eine Pause!‘ Meine mentale Gesundheit ist meine Nummer eins.“

Hier die Tracklist zu „Treat Myself“:

1. „Wave“ (feat. Mike Sabath)

2. „Nice to Meet Ya“ (feat. Nicki Minaj)

3. „Funk“

4. „Babygirl“

5. „Workin‘ On It“ (feat. Lennon Stella & Sasha Sloan)

6. „Ashes“

7. „Lie to Me“

8. „Here to Stay“

9. „Blink“

10. „Genetics“ (feat. The Pussycat Dolls)

11. „Evil Twin“

12. „After You“ (feat. AJ Mitchell)

13. „Another Opinion“

14. „No Excuses“

15. „Have You Now“

Foto: (c) David Gabber / PR Photos