Meghan Trainor: Update zu ihrem Vater GARY

Meghan Trainor hat ein Gesundheitsupdate zu ihrem Vater Gary gegeben. Ihr Vater wurde am Freitagabend (21.02.) in Los Angeles von einem Auto erfasst, als er die Straße überqueren wollte und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

In ihrer „Instagram Story“ schrieb die Sängerin jetzt: „Dad geht es schon sehr viel besser. Er wird in hoffentlich drei bis sechs Monaten komplett genesen sein. Er ist immer noch diese fröhliche, positive Persönlichkeit. So dankbar, dass ich drei Tage bei ihm sein konnte. (…) Vielen Dank an alle, die uns geschrieben haben. Er fühlt sich so geliebt.“

Die Familie ist für Meghan Trainor sehr wichtig. Ihre Eltern und ihr Bruder Ryan begleiten sie überall hin auf ihrer Reise und unterstützen sie auch gesanglich.

Foto: (c) Guillermo Proano / PR Photos