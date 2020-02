Melanie C: So ging es mit ihrer Depression los

Ein Streit im betrunkenen Zustand mit Victoria Beckham hat Melanie C in die Depression getrieben.

Die Sängerin erzählte bei „BBC Radio 4“, dass ihr die Verantwortlichen der Girlband nahe legten, sie würden sie rausschmeißen, wenn sie sich noch einmal so daneben benehmen würde. Und weiter: „Ich denke, das ist der Punkt, an dem meine Probleme anfingen, denn ich musste sehr, sehr streng mit mir selbst sein. Ich konnte mir es nicht erlauben, zu entspannen, denn wenn ich das getan hätte, dass hätte ich es wieder versaut. Ich denke, mein Körper hat einfach meinen Geist übernommen. Ich bin von magersüchtig zu einer Esssucht übergegangen. Das war der Punkt, an dem ich zu meinem Hausarzt ging und bei mir eine Depression diagnostiziert wurde.“

Der Grund, warum Melanie C damals sauer auf ihre Kollegin Victoria Beckham war, hat sie nicht verraten.

