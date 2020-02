Melissa Etheridge über ihr nächstes Album

Das kommende Album von Melissa Etheridge wird sich deutlich von seinen Vorgängern unterscheiden.

Gegenüber „SILive.com“ meinte die US-Sängerin: „In meinen Zwanzigern und Dreißigern war es das Wichtigste, Liebe zu finden, einen Partner und mich selbst in Beziehungen wiederzufinden. Ich schrieb diese Songs, die definitiv Hits wurde. Aber jetzt bin ich sehr, sehr glücklich in meiner Beziehung und erleide keinen Herzschmerz. Die Songs, die ich also jetzt schreibe, sind immer noch persönlich, aber sie handeln mehr vom Herzschmerz, den ich für mein Land empfinde oder die Menschen, die wir verloren haben.“ Und weiter: „Ich fange gerade mit den Schreibarbeiten für mein nächstes Album an und es wird definitiv alles reflektieren.“

Vor nicht einmal einem Jahr hat Melissa Etheridge ihre aktuelle Platte „The Medicine Show“ herausgebracht.

