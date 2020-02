Michael Schulte: Zurück aus dem Urlaub

Frisch erholt aus dem Urlaub zurück und der Alltag kann wieder losgehen. So ist der Stand bei Michael Schulte. Der Sänger war nämlich die letzten Wochen mit seiner kleinen Familie in Südafrika unterwegs. Bilder davon hat er jetzt nach seiner Rückkehr auf „Instagram“ hochgeladen. Dazu schrieb der 29-Jährige: „Wir sind sechs Wochen in Südafrika herumgereist und kamen vor ein paar Stunden von dieser wunderschönen Reise nach Hause. Wir hatte eine großartige Zeit! Bin jetzt voller Energie und bereit, für die anstehende Tour und alles, was uns dieses Jahr noch erwartet!“

Und hier die Termine:

13.03.2020 Magdeburg, Altes Theater

14.03.2020 Berlin, Columbia Theater

15.03.2020 Kiel, Die Pumpe

17.03.2020 Hamburg, Grosse Freiheit 36

18.03.2020 Hannover, Capitol

19.03.2020 Oldenburg, Kulturtage

21.03.2020 Köln, Live Music Hall

22.03.2020 Frankfurt am Main, Gibson

24.03.2020 Freiburg, Jazzhaus

25.03.2020 Stuttgart, Im Wizemann (Halle)

26.03.2020 München, Freiheiz

27.03.2020 Leipzig, Werk 2

Foto: (c) Universal Music