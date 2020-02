Mick Jagger: Hatte er Sex mit einer Minderjährigen?

Sex-Vorwürfe gegen Mick Jagger: Schauspielerin Rae Dawn Chong behauptet, sie hätte mit dem „Rolling Stone“-Frontmann geschlafen, als sie nur 15 Jahre alt war. Dies ist nicht nur eine Straftat, sondern zu dem Zeitpunkt war Jagger auch noch mit seiner ersten Frau Bianca verheiratet.

In einem Interview mit der „Daily Mail“ erzählte Dawn jetzt: „Er hat mich nie gefragt, wie alt ich war und ich habe es ihm nie gesagt. Es hat sie nie ergeben. Ich weiß noch, wie ich dachte, er sei total süß. Er hat mein Haar verwuschelt und ich dachte: ‚Oh man, ist er attraktiv.‘“ Der Abend nahm seinen Lauf und obwohl Jagger damit eine Straftat beging, findet die heute 58-Jährige, dass der Musiker dafür nicht belangt werden solle. Sie sagte weiter: „Er hat nichts Falsches gemacht. Er hat nie etwas getan, was ich nicht wollte. Das war in den Siebzigern, eine andere Ära. Ich war kein Opfer. Ich wollte nicht, dass er deswegen Ärger bekommt. Ich wurde nicht traumatisiert.“

Mick Jagger hat sich zu dieser Aussage noch nicht geäußert. Rae Dawn spielte im Video zu seiner Single „Just Another Night“ mit.

