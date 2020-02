Milck und die Reise einer Frau

Letzte Woche (21.02.) hat Milck ihre EP „Into Gold“ präsentiert.

Über die Platte, auf der die US-Sängerin fünf Songs packte, sagte sie laut „Warner Music“: „Hört man diese EP von hinten nach vorn, ist sie die Reise einer Frau, die eine sichere Beziehung verlässt, um ihre Wahrheit zu suchen, ihren wahrhaftigen Platz auf der Welt. (…) Diese EP ist dazu gedacht, den Hörer daran zu erinnern, dass jedem Moment der Zuversicht, so viel mehr zugrunde liegt.“

Hier die Tracklist:

1. If I Ruled The World

2. Gold

3. Ready

4. Slow Fade

5. Don’t Make It Easy

