Miley Cyrus: „Aufgepasst!“

Miley Cyrus hat es geschafft. Die Sängerin musste sich Ende letzten Jahres ja einer Operation an ihren Stimmbändern unterziehen, doch jetzt ist wieder alles in Ordnung.

Auf „Instagram“ schrieb sie neben einem Video, dass sie dabei zeigt, wie sie ihrer Stimme trainiert: „Keine weiteren Stimm-Rehabilitierungsübungen in Kniebeugenhaltung an der Wand mehr. (…) Aktuell ist alles so traumhaft. (…) Ich finde, dass meine Stimmbandoperation Ende letzten Jahres ein Geschenk war, dass mich dazu brachte, mir Zeit zu nehmen, um meine Fertigkeit zu verbessern. Aufgepasst!“

In der Erholungszeit nach ihrer Stimmbandoperation hatte Miley Cyrus glücklicherweise ihren Freund Cody Simpson, der ihr zur Seite stand.

Foto: (c) PR Photos