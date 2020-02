Miley Cyrus und ihre schwammige Schlussfolgerung

Miley Cyrus sehnt das Wochenende herbei! Da ist es natürlich relativ hilfreich, wenn man sich dienstags schon fast am Ziel wähnt.

Vorgestern (11.02.) postete die Sängerin ein Video auf „Instagram“, welches sie ausgelassen tanzend zeigt. Dazu schrieb sie: „Wenn du realisierst, dass heute Dienstag ist, was ja eigentlich bedeutet, dass schon Mittwoch ist, was wiederum super nah an Donnerstag ist und der ist nur noch ein ganz kleines Stück von Freitag entfernt.“ Na, ob die Rechnung wirklich so aufgeht…?

Vielleicht hängt Mileys schwammige Schlussfolgerung mit der Pre-Oscar-Party zusammen. Dort feierte die Sängerin vor wenigen Tagen relativ ausgelassen.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos