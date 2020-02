Milow hat einen großartigen neuen Song geschrieben

Milow scheint wirklich in einer sehr kreativen Phase zu stecken. Und dabei seinen Fans große Lust auf neue Musik von ihm zu machen. In den vergangenen Wochen hat der Belgier nämlich sehr viel Zeit in einem Tonstudio in Berlin verbracht und so auch jetzt wieder.

In seiner aktuellen „Instagram Story“ postete der Sänger ein Bild aus eben besagtem Studio und schrieb dazu: „Ich habe einen großartigen neuen Song in diesen Raum geschrieben.“ Weitere Einzelheiten dazu hat Milow nicht verraten.

Milow hat Mitte Januar schon verraten, dass er den ersten neuen Song des Jahres 2020 schon geschrieben hat. Das ist jetzt wohl Song Nummer zwei.

Foto: (c) Kevin Zacher / Universal Music