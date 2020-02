Die Fans von Milow dürfen sich offenbar auf Einiges gefasst machen. Der Sänger ist nämlich wieder fleißig und bastelt an neuen Songs, wie er in seiner „Instagram Story“ mitteilte. Dafür hat er sich in die deutsche Hauptstadt begeben und weilt nicht, wie sonst immer, in LA. Neben einem Foto aus dem Studio schrieb Milow: „Schreibe neue Musik.“

Mehr Einzelheiten dazu hat der Belgier nicht preisgegeben.

Dafür hat Milow vor kurzem schon verlauten lassen, dass er den ersten Song des neuen Jahres schon fertig hat.

Foto: (c) Kevin Zacher / Universal Music