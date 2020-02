Missbrauchsvorwürfe gegen Macher von „Victoria’s Secret“

Einmal ein „Victoria’s Secret“-Engel zu sein, ist der Traum vieler Models. Doch wie das nun einmal so ist in der Mode- und Entertainment-Branche: Träume haben ihren Preis und das führt unweigerlich zu Schattenseiten diverser Unternehmen. So eben auch bei einem der weltweit erfolgreichsten Dessous-Labels „Victoria’s Secret“.

Laut einem Bericht der „New York Times“ sollen die Models sexuell belästigt worden sein. Bei den Recherchen der Zeitung mit mehr als 30 Models, Auftraggebern und Kunden sind zwei Personen in den Fokus geraten: Der Gründer der „Victoria’s Secret“-Muttergesellschaft, Leslie Wexner, und der ehemalige Marketingchef, Edward Razek. Razek soll in engem Kontakt zu Investor Jeffrey Epstein gestanden haben, der die jungen Frauen mit einem Jobangebot für „Victoria’s Secret“ angelockt haben soll. Doch ihn Wahrheit soll er so einen Missbrauchsring aufgebaut haben. Im aktuellen Bericht der „New York Times“ wird ein vermeintliches Opfer bei ihrer Aussage vor dem Gericht zitiert: „Ich fühlte mich wie in der Hölle.“ Auch Razek selbst soll die Models mehrfach belästigt haben. Es hat angeblich private Essenseinladungen gegeben, bei denen Razek die Frauen aufgefordert haben soll, sich bei ihm auf den Schoß zu setzen. Haben die Models das verneint, haben sie keinen Platz in der Show bekommen.

Razek erklärte, dass alle Unterstellungen „kategorisch unwahr, falsch ausgelegt oder aus dem Zusammenhang gerissen“ sein sollen.

