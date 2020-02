Morrissey kündigt fünf Shows diesen Sommer in Las Vegas an

Morrissey wird im Juni und Juli dieses Jahres fünf Shows in Las Vegas spielen. Das hat der ehemalige „The Smiths“-Frontmann via „Facebook“ bekanntgegeben.

Der 60-jährige Musiker wird an insgesamt fünf Terminen am 26. und 27. Juni sowie am 01., 03. und 04. Juli im berühmten Kolosseum des Caesars-Palastes auftreten.

Vergangenen Monat veröffentlichte Morrissey die erste Single „Love Is On Its Way Out“ seines 13. Studioalbums. Die neue Platte „I am not a dog on a chain“ erscheint am 20. März 2020.

Foto: (c) Landmark / PR Photos