Musical über Bob Marley

Bob Marley wird mit einem Musical geehrt. Das Stück mit dem Titel “Get Up, Stand Up. The Bob Marley Story“ wird ab dem 06. Februar 2021, dem 76. Geburtstages des viel zu früh verstorbenen Musikers, im Londoner Lyric Theatre anlaufen.

Seine Tochter Cedella Marley ließ über dieses Projekt in einem Statement laut „contactmusic.com“ verlauten: „Die Musik unseres Vaters hat so vielen Menschen auf der Welt so viel bedeutet. Wir freuen uns, diese den Fans und einem neuen Publikum auf eine neue Weise darzubieten.“ Der britische Schauspieler Arinze Kene wird dabei den Part von Marley übernehmen. Er sagte dazu: „Es ist nicht nur eine Ehre, die Nachricht von Bob Marley weiter zu verbreiten, sondern es ist auch ein wahrgewordener Lebenstraum, für eine Weile er zu sein. Ich bin mit seiner Musik und seinem Mantra aufgewachsen und er ist seit meiner Kindheit einer meiner Vorbilder gewesen.“

Bob Marley starb am 11. Mai 1981 im Alter von 36 Jahren an Krebs. Sein Sohn Ziggy arbeitet aktuell an einer Filmografie über seinen Vater.

Foto: (c) Universal Music