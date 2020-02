Nach Thüringen-Eklat: Promis erschüttert über das Wahl-Debakel

Das Entsetzen über den Wahlausgang in Thüringen ist auch bei den Promis groß.

Michael „Bully“ Herbig, Janin Ullmann und andere haben sich zu Wort gemeldet. Dabei kritisieren alle ausnahmslos die Vorgänge und zeigen sich besorgt um Deutschland und die Demokratie. So macht die gebürtige Erfurterin Janin Ullmann ihrem Unmut bei „Instagram“ Luft. Unter einem Bild, das den Handschlag von Thomas Kemmerich mit AFD-Politiker Björn Höcke zeigt, schreibt sie: „FDP + AFD = AFDP. Alles an diesem Bild ist falsch und beschämend, genauso wie diese Wahl anzunehmen und sich damit vor den AfD-Wagen spannen zu lassen. Was für eine braune Stunde für Thüringen!“ Michael Bully Herbig fehlen dagegen offenbar die Worte. Der 51-Jährige postete ebenfalls bei „Instagram“ ein Vergleichsbild: Während die untere Hälfte ein Bild des Handschlags zwischen dem damaligen Reichspräsidenten Paul von Hindenburg und Adolf Hitler zeigt, sieht man im oberen Bildausschnitt den Handschlag zwischen Kemmerich und Höcke. Im Bild ist „#vogelschiss“ zu lesen.

Der FDP-Politike Thomas Kemmerich hatte sich am Mittwoch (05.02.) mit Hilfe der Stimmen der rechtspopulistischen AfD zum Ministerpräsidenten von Thüringen wählen lassen, was bundesweit für Entsetzen gesorgt hatte. Jetzt wird es aller Voraussicht nach Neuwahlen in Thüringen geben. Nach gerade einmal einem Tag als frisch gewählter Ministerpräsident ist Kemmerich am Donnerstag (06.02.) zurückgetreten.

