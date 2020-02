Nathan Gray ist Diversity bei Musiker-Auswahl wichtig

Nathan Gray kommt in wenigen Tagen nach Deutschland. Der Frontmann der Band „Boysetsfire“ präsentiert dann sein Solo-Programm erstmalig mit Backing-Band und dementsprechend im neuen Sound.

Über die Auswahl der Musiker sprach er im Interview mit Fotograf und Gastautor für „morecore.de“ Sebastian Tönißen. Er sagte: „Mir sind dabei besonders zwei Aspekte wichtig. Meinen Fans habe ich ein Versprechen gegeben, das auf Sicherheit und Respekt basiert. Ich will bei meinen Shows die Möglichkeit haben, einfach über den Wellenbrecher zu springen und mit meinen Fans eine gute Zeit haben. Meine Mitmusiker müssen diesbezüglich das gleiche Mindset haben. Ich will keine Musiker dabeihaben, die auf ihren eigenen Vorteil bedacht sind. Zudem spielt ein Inklusionsaspekt bei der Auswahl meiner Musiker eine wesentliche Rolle. Ich will Menschen mit unterschiedlicher Gesinnung und Lebenssituation eine Chance bieten, die sie woanders vielleicht nicht bekommen hätten. Ich will Menschen, die für Diversity stehen, eine Hand ausstrecken.“

Das sind die Tour-Termine von Nathan Gray:

14.02.2020, Berlin – Columbia Theater

15.02.2020, Münster – Sputnikhalle

16.02.2020, Köln – Kantine

17.02.2020, Frankfurt – Batschkapp

18.02.2020, Hamburg – Gruenspan

19.02.2020, Leipzig – Conne Island

20.02.2020, Nürnberg – Hirsch

21.02.2020, Wien – Szene

22.02.2020, München – Backstage

23.02.2020, Zürich – Papiersaal

24.02.2020, Stuttgart – Wizemann

25.02.2020, Saarbrücken – Garage

Foto: (c) Promo / Uncle M