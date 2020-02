Nathan Gray über sein „Selbstverwirklichungsding“

Das nächste Solo-Werk von Nathan Gray ist da. Der Frontmann der Band „Boysetsfire“ brachte am Freitag (31.01.) sein neues Album „Working Title“ raus.

Darüber sprach er im Interview mit Fotograf und Gastautor für „morecore.de“ Sebastian Tönißen. Ging es ihm dabei eher um Selbstverwirklichung? Oder wollte er mal was umzusetzen, was mit „Boysetsfire“ nicht möglich gewesen wäre? Dazu sagte Gray: „Es ist eher das Selbstverwirklichungsding. Die Songs könnte ich auch ohne Probleme mit ‚Boysetsfire‘ spielen. Ich brauchte etwas, das nur ICH bin. Nathan Gray lives and dies with me[, also er lebt und stirbt mit mir]! Auch wenn ich mich in der Live-Situation eher von den Gitarrenparts distanziere, kommt beim Songwriting alles von mir allein. Ich liebe Gitarren und ich liebe es, Gitarre zu spielen, auch wenn ich nicht der talentierteste Gitarrist der Welt bin. Ich arbeite übrigens konsequent nach einem Zitat von Miles Davis: ‚20 Prozent machen die Noten aus, die restlichen 80 Prozent hängen von der Attitüde ab, wie der Motherf… sie spielt.‘“

Seine Songs sind übrigens autobiographisch, erklärte Nathan Gray.

Foto: (c) Promo / Uncle M