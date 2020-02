Ne-Yo bestätigt Scheidung und erklärt Gründe

Die Gerüchte sind wahr: Ne-Yo lässt sich nach vier Jahren Ehe von seiner Frau Crystal Renay scheiden.

Im „Privat Talk with Alexis Texas“-Podcast erzählte der Sänger: „Es ist keine traurige Sache. Es ist mehr so, dass wir etwas langsam, aber sicher erkannt haben. Ich werde nie schlecht über sie sprechen. So ein Mensch bin ich nicht. Es gibt auch nichts Schlechtes über sie zu sagen. Sie ist eine fantastische Frau. Sie ist die Mutter meiner Kinder und das wird sie immer sein und dafür werde ich sie immer respektieren.“ Ne-Yo erklärte dann auch noch, was zum Ehe-Ende geführt hat. Er sagte: „Sie hat, wie jeder andere auch, wie auch ich, Dämonen. Wir haben erkannt, dass unsere Dämonen nicht zueinander passen und bis wir nicht beide unsere Dämonen in den Griff bekommen, ist es schwierig für uns, verheiratet zu bleiben. Das ist das Ende des Kapitels, nicht das Ende des Buches. (…) Wir werden für immer eine Familie sein.“

Ne-Yo und Crystal haben zwei gemeinsame Söhne. Mit seiner ersten Frau Monyetta Shaw hat Ne-Yo ebenfalls zwei Kinder.

Foto: (c) PRN / PR Photos