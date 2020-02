Neue Single von „Disclosure“

Es gibt neue Musik von „Disclosure“: Das Elektro-Duo hat vor kurzem seine zweite Single des Jahres, den Song „Ecstasy“, veröffentlicht.

In einem Statement dazu lassen die Brüder Guy und Howard Lawrence laut „contactmusic.com“ verlauten: „Dieser Song entstand Anfang 2019 während einer Schreib-Session in Guys Haus in London. Wir haben neugierig Samples von verschiedenen Disco- und Soul-Aufnahmen aus den Siebzigern zerstückelt und plötzlich hat uns ‚Fantasy‘ von ‚Aquarian Dream‘ genau das gegeben, was wir gesucht haben. Der Song ist komplett mit der Absicht gemacht, einen Menschen auf die Füße und direkt auf die Tanzfläche zu bringen.“

Vor rund drei Wochen hatte „Disclosure“ übrigens erst ihre Single „Know Your Worth“ mit Khalid veröffentlicht.

