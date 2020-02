Neues Album von James Taylor

James Taylor hat ein neues Album in den Startlöchern. Sein 19. Studioalbum erscheint am 28. Februar und trägt den Titel „American Standard“. 14 Lieder hat der legendäre Sänger und Songschreiber darauf gepackt, darunter einige der beliebtesten Songs dieser Zeit, die er neu interpretierte.

Taylor selbst sagte laut „Universal Music“ dazu: „Ich hatte immer Lieder, mit denen ich aufgewachsen bin und an die ich mich sehr gut erinnere und die Teil der familiären Plattensammlung waren — und ich hatte ein Gespür dafür, wie man sich ihnen nähern sollte, daher war es ganz natürlich, “American Standard” zusammenzustellen.“

Hier die Tracklist:

1. My Blue Heaven (Walter Donaldson-George A. Whiting)

2. Moon River (Henry Mancini-Johnny Mercer)

3. Teach Me Tonight (Gene De Paul-Sammy Cahn)

4. As Easy As Rolling Off A Log (M.K. Jerome-Jack Scholl)

5. Almost Like Being In Love (Frederick Loewe-Alan Jay Lerner)

6. Sit Down, You’re Rockin’ The Boat (Frank Loesser)

7. The Nearness Of You (Hoagy Carmichael-Ned Washington)

8. You’ve Got To Be Carefully Taught (Richard Rodgers-Oscar Hammerstein II)

9. God Bless The Child (Billie Holiday-Arthur Herzog Jr.)

10. Pennies From Heaven (Arthur Johnston-Johnny Burke)

11. My Heart Stood Still (Richard Rodgers-Lorenz Hart)

12. Ol’ Man River (Jerome Kern-Oscar Hammerstein II)

13. It’s Only A Paper Moon (Harold Arlen-Yip Hardburg-Billy Rose)

14. The Surrey With The Fringe On Top (Richard Rodgers-Oscar Hammerstein II)

