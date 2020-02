Neues Album von „Tops“

Neue Musik aus Kanada ist im Anmarsch: „Tops“, die Indie-Rock/Sophisti-Pop-Band, veröffentlicht am 10. April ihr neues Album mit dem Titel „I feel alive“. Die darauf enthaltenen elf Songs weisen laut „Bertus Musikvertrieb“ eine Mischung aus zahlreichen Genres und diversen Einflüssen auf. Die Band selbst lässt dazu verlauten: „Unser Album balanciert die Aspekte einer sich beschwingt anfühlenden neuen Beziehung und der Qual, die das Hinterlassen alter Dinge sowie das Verlassen nicht funktionaler Konstellationen mit sich bringt. Es ist ein introvertiertes Werk über Liebe und Schmerz. Zwei Aspekte, die das Leben an sich definieren.“

Hier die Track-List:

1. Direct Sunlight

2. I Feel Alive

3. Pirouette

4. Ballads & Sad Movies

5. Colder & Closer

6. Witching Hour

7. Take Down

8. Drowning In Paradise

9. OK Fine Whatever

10. Looking To Remember

11. Too Much

Foto: (c) LooMee TV