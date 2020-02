Niall Horan: Das macht er in seiner Freizeit auf Tour

Das Unterhaltungsprogramm bei der kommenden Tour von Niall Horan steht schon fest. Ab Mitte April ist der Sänger zunächst in Nordamerika unterwegs, bevor er dann zum Jahresende hin nach Australien weiterzieht. Und wie verbringt Horan seine freien Tage? Natürlich mit Golf, kündigte er in der australischen Radioshow Fitzy & Wippa“ des Senders „Nova 96.9“ an.

Wörtlich sagte er: „Daran besteht überhaupt kein Zweifel… Ich werde sehr viel Golf spielen.“

Es gibt übrigens einen Promi, der sehr viel besser Golf spielt als er.

Foto: (c) PR Photos