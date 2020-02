Niall Horan: Sein zweites Album erscheint am…

Gute Nachrichten für alle Niall Horan-Fans. Der Sänger hat den Titel und das Erscheinungsdatum seines zweiten Solo-Albums bekanntgegeben.

Auf „Instagram“ schrieb er neben dem Coverfoto: „Einige Nachrichten, von denen ich weiß, dass ihr tollen Menschen sie hören wollt: Mein zweites Album heißt ‚Heartbreak Weather‘ und erscheint am 13. März. Ich habe in den letzten 18 Monaten so hart an diesem Album gearbeitet und ich bin sowas von bereit, es zu veröffentlichen. Ich hatte eine großartige Zeit, es zu machen und wenn ihr es am 13. März hört, hoffe ich, dass ihr dies auch in der Musik hören werdet. 2020 wird ein tolles Jahr für uns werden. Lasst es uns genießen.“

Als Vorgeschmack darauf hat Niall Horan gestern (07.02.) die Single „No Judgement“ inklusive passendem Video veröffentlicht.

Foto: (c) PR Photos