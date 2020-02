Nichts Neues von Eminem

Mit der plötzlichen Veröffentlichung von „Kamikaze“ und „Music to Be Murdered By” im Halbjahresabstand hat Eminem seine Fans ziemlich überrascht. Doch so schnell wird der Rapper erst einmal nichts Neues mehr veröffentlichen.

Dem „Variety Magazine“ sagte er: „Um ehrlich zu sein, habe ich in der nächsten Zeit nichts Neues, nur dieses Album und was auch immer für Videos, die es dazu geben wird. Es ist noch nichts in Stein gemeißelt.“

Mit beiden Alben konnte sich Eminem übrigens in vielen Ländern Platz eins der Charts sichern.

Foto: (c) Craig McDean / Universal Music