Nick Carter und die Penis-Panne auf der Bühne

Gegenüber Andy Cohen packen so manche Promis ja ihre skurrilsten Geschichten aus.

Genau so war es auch mit den „Backstreet Boys“. In der Show „Watch What Happens Live” stellten sich die Bandmitglieder Brian, A.J., Kevin und Howie den pikanten Fragen des Moderator. Auf die Frage: „Hast du jemals unerwartet eine Erektion auf der Bühne gehabt?” gab Nick Carter zu, schon mal so eine Penis-Panne gehabt zu haben. Er berichtete von einem Überraschungsständer auf der Bühne, der ziemlich unangenehm war. Er habe damals versuchte, die verräterische Beule während der Choreografie zu verstecken.

Wer den Sänger allerdings in diese unangenehme Situation brachte, das verriet der 40-Jährige nicht.

Foto: (c) Izumi Hasegawa / PR Photos