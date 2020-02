Nicki Minaj: „Erfolg beginnt in einem selbst“

Für Nicki Minaj ist 2019 ein phänomenales Jahr gewesen. Immerhin hat sie ihren Traummann Kenneth Petty getroffen und geehelicht. Doch nicht nur das.

In ihrer „Queen Radio“-Show erzählte die Rapperin: „Das ist bisher mein Lieblingsjahr gewesen. Ich habe erkannt, ich habe den Schlüssel zum Erfolg gefunden. Ich habe erkannt, dass Erfolg in einem selbst beginnt. Erfolg startet nicht mit Erfolg, was bedeutet, man muss nicht die Nummer eins der weiblichen Rapperinnen sein. Ich muss wissen, dass ich die Nummer eins der weiblichen Rapperinnen sein kann. Ich habe all meine Kraft in mir gesammelt und jetzt habe ich die Kontrolle darüber. Ich kontrolliere, wie es sich in meinem Leben manifestiert.“ Ein Beispiel dafür hat Minaj auch gleich parat: „Ich habe diese Diät, die ich versuchen wollte und die ich immer aufschob. Ich dachte nicht, dass ich die Disziplin dazu haben würde. Doch als ich mich geistig darauf eingelassen habe, hat auch mein Körper mitgemacht.“

Kein Wunder also, dass Nicki Minaj Ende letzten Jahres einen historischen „Spotify“-Rekord aufgestellt hat.

