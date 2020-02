Nico Santos: Kommt bald eine neue Single?

Nico Santos heizt seinen Fans aber ziemlich stark ein: Bereits in den letzten Wochen hatte der Sänger in den sozialen Medien ja immer mal wieder verlauten lassen, dass es bald neue Musik von ihm geben wird und die Arbeiten an einem neuen Album auch schon so gut wie abgeschlossen sind. Jetzt kommt mehr davon.

Auf seiner „Instagram“-Seite postete der 27-Jährige Fotos von sich, auf denen er auf einem Balkon steht. Das für die Fans eigentlich Interessante befindet sich in der Bildunterschrift. Dort schrieb Santos nämlich: „Gute Laune beim Musikvideodreh für die neue Single!“ Weitere Infos dazu gab es nicht.

In gut zwei Wochen startet Nico Santos übrigens seine Tour.

Foto: (c) Universal Music