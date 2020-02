Nina Simone: Neuveröffentlichung von „Fodder On My Wings“

Eines der Lieblingsalben von Nina Simone ist ihren Fans kaum bekannt. Die Platte mit dem Titel „Fodder On My Wings“ hat die verstorbene Musikerin 1982 aufgenommen, als sie kurz zuvor erst nach Paris zog. Doch da ein kleines französisches Label die Rechte daran hielt, haben nur wenige Exemplare davon das Licht der Welt erblickt.

Das wird sich jetzt allerdings ändern. Denn wie „Universal Music“ berichtet, wie „Verve“ die CD inklusive drei Bonustracks am 03. April herausbringen. Als Simone die Songs schrieb, fühlte sie sich in der französischen Hauptstadt sehr einsam. Es gibt jedoch auch fröhliche Stücke darauf wie der mitreißende Track „I Sing Just To Know That I’m Alive“.

Nina Simone starb im April 2003 im Alter von 70 Jahren an ihrem Krebsleiden.

Foto: (c) LooMee TV