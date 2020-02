NME Awards 2020: Courtney Love wird ausgezeichnet

Eine erste Gewinnerin der kommenden NME Awards steht bereits fest: Courtney Love wird mit dem Icon-Preis ausgezeichnet werden.

In einem Statement lässt die Sängerin gegenüber „NME“ verlauten: „Vielen Dank für diesen Award. Das bedeutet mir sehr viel. Ihr wart von Anfang an dabei und während wir im Laufe der Jahre wie Geschwister gestritten haben, hatte ich immer einen großen Respekt für das, was ihr macht und bin sehr dankbar für eure Unterstützung. Es wird ein großartiger Abend werden.“

Die NME Awards finden dieses Jahr am 12. Februar statt. Stormzy, „The 1975“, Billie Eilish und Lizzo dürfen sich Hoffnungen auf gleich mehrere Preise machen.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos