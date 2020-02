NME Awards 2020: Die Gewinner

„The 1975“ haben vorgestern Abend (12.02.) bei den NME Awards gleich zwei Preise mit nach Hause nehmen können. Die Truppe rund um Frontmann Matt Healy wurde zur besten britischen Band gekürt und sie erhielten zudem den Innovationsaward. Zur besten Band der Welt wurden „Slipknot“ ernannt, die Trophäe für den besten britischen Solo-Künstler ging an FKA Twigs und über die Auszeichnung zum besten Solo-Künstler der Welt durfte sich Taylor Swift freuen.

Hier die komplette Gewinner-Liste der NME Awards 2020:

BESTE BRITISCHE BAND

The 1975

BESTE BAND DER WELT

Slipknot

BESTER BRITISCHER NEUER KÜNSTLER

Easy Life

BESTER NEUER KÜNSTLER DER WELT

Clairo

BESTER BRITISCHER SOLO-KÜNSTLER

FKA twigs

BESTER SOLO-KÜNSTLER DER WELT

Taylor Swift

BESTER LIVE-KÜNSTLER

Foals

BESTES ALBUM DER WELT

Lana Del Rey – ‚Norman Fucking Rockwell‘

BESTES BRITISCHES ALBUM

Little Simz – ‚GREY Area‘

BESTER SONG DER WELT

Billie Eilish – ‚Bad Guy‘

BESTER BRITISCHER SONG

AJ Tracey – ‚Ladbroke Grove‘

BESTES MUSIK-VIDEO

Yungblud – ‚Original Me‘

BESTE KOLLABORATION

Slowthai + Mura Masa

BESTES FESTIVAL DER WELT

Glastonbury

BESTER FESTIVAL-HEADLINER

The Cure

BESTER FILM

Blue Story

BESTE TV-SERIE

Peaky Blinders

BESTER MUSIK-FILM

Liam Gallagher: As It Was

BESTER PODCAST

Have You Heard George’s Podcast?

GOTTÄHNLICHES GENIE

Emily Eavis

RADAR AWARD

Beabadoobee

INNOVATIONSAWARD

The 1975

ICON AWARD

Courtney Love

SONGSCHREIBER DES JAHRZEHNTS

Robyn

Foto: (c) Magdalena Wosinska / Verstärker Medienmarketing