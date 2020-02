Olly Murs: „Das ist das teuerste Dinner, das ich je hatte“

Bei dieser Rechnung konnte selbst er nur noch lachen. Olly Murs war vor wenigen Tagen fein und mit guter Laune dinieren, doch die spaßigen Stunden verwandelten sich ganz schnell in einen Albtraum, als der Musiker die Rechnung bekam. Auf dieser stand nämlich eine Zahl, die alles andere als leicht verdaulich ist – selbst für Murs: Unterm Strich verlangte der Restaurantinhaber satte 1,7 Millionen vom Popstsar. Folgerichtig kommentierte dieser das Beweisvideo in seiner „Instagram Story“ lachend mit einem: „Das ist das teuerste Dinner, das ich je hatte.“

Aber keine Sorge: Murs speist sich nicht in den Ruin, er ist schlicht und ergreifend irgendwo im Urlaub, wo die Währung schwächer ist. Beispielsweise war in einem vorangegangenen Video ein Strandschirm zu erkennen auf dem „Air Asia“ stand. Womöglich verweilt Murs also an einem Ort, an dem die indonesische Währung Rupiah zählt. Dann wären es schon nur noch schlappe 115 Euro, die er blechen musste. Und die dürfte der 35-Jährige jederzeit locker im Budget haben.

Ob Murs mit seiner neuen Flamme im Urlaub ist?

Foto: (c) Landmark / PR Photos